Почему вы так уверены в правильности ваших политических взглядов

Люди часто принимают свое собственное понимание людей и событий за объективную истину, а не просто за собственную интерпретацию. Это явление, называемое "наивным реализмом", приводит к тому, что люди считают, что последнее слово об окружающем мире должно быть за ними.

"Мы считаем, что просто наблюдаем вещи такими, какие они есть, что затрудняет восприятие или даже рассмотрение других точек зрения", - сказал он. “Разум акцентирует внимание на своем лучшем ответе и отбрасывает конкурирующие решения. Поначалу разум может воспринимать мир как демократию, где каждая альтернативная интерпретация получает право голоса, но в итоге он быстро уподобляется авторитарному режиму, где одна интерпретация правит железным кулаком, а инакомыслие подавляется. Выбирая одну интерпретацию, гештальт-кортекс буквально подавляет другие".

Предыдущие исследования Либермана показали, что когда люди не соглашаются друг с другом лицом к лицу - например, по политическим вопросам - активность в их гештальт-коре менее схожа, чем у людей, которые согласны друг с другом. Психолог из Калифорнийского университета Кэролин Паркинсон и другие обнаружили, что схожие нейронные паттерны в гештальт-коре являются сильными предикторами того, кто с кем дружит.