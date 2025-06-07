Почему вы верите фейковым отзывам? Ученые объяснили эффект «предвзятости правды»

Авторы выяснили, что у большинства людей работает так называемая «предвзятость правды» — склонность считать любую информацию правдивой, если нет очевидных признаков обмана. Даже когда участникам эксперимента прямо говорили, что половина отзывов фейковая, они всё равно принимали большинство за настоящие.

Кроме того, оказалось, что люди больше доверяют негативным отзывам, хотя на практике именно они чаще оказываются фальшивыми.

Учёные считают, что просто просить пользователей жаловаться на подозрительные отзывы — неэффективно. Вместо этого платформам стоит активнее выявлять и самостоятельно отмечать подозрительный контент, особенно негативный.