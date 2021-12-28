Почему выросло число вылетов боевой авиации НАТО

В НАТО заявили, что в основном поднимали своё самолёты в воздух, чтобы сопровождать российскую авиацию. В 2021 году по этой причине было совершено 290 вылетов.

Чаще всего перехваты осуществлялись, когда российские самолёты оказывались «слишком близко» от границ какого-либо государства, входящего в альянс. Наиболее часто это происходило над Балтийским морем, вблизи эстонского, латвийского или литовского воздушного пространства.

Впрочем, российские самолёты «почти никогда» не пересекали границ, поэтому сопровождение проходило без экстраординарных событий. Авиация НАТО приближалась к россиянам, опознавала тип самолёта и сопровождала его, пока пилоты не покидали прилегающий к границе район.