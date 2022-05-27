Почему высокая температура опасна для сперматозоидов

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Почему высокая температура опасна для сперматозоидовУчёные поняли механизм
Семенники большинства млекопитающих расположены в мошонке вне брюшной полости. Это позволяет организму обеспечивать подходящую температуру для сперматогенеза — при высоких показателях он не происходит. Учёные выяснили, почему.
Исследователи из Японии создали модель этого процесса. Они изучали культуру яичек мышей, в которой проходили все стадии сперматогенеза. Образцы подвергали действию различной температуры — от +34 до 40 градусов по Цельсию. При самой низкой температуре сперматогенез происходил без каких-либо нарушений. А вот с нагревом процесс начинал «ломаться».
Учёные связали всё с нарушением самой первой стадией мейоза — процесса клеточного деления, во время которого образуются половые клетки. Исследователи увидели увеличение числа двухцепочечных разрывов ДНК и нарушение их «залечивания». Это происходило уже при температуре 37-38 градусов. Клетки с такими мутациями далее самоуничтожались. Это приводило к сниженному производству сперматозоидов.