Почему высокая температура опасна для сперматозоидов

Исследователи из Японии создали модель этого процесса. Они изучали культуру яичек мышей, в которой проходили все стадии сперматогенеза. Образцы подвергали действию различной температуры — от +34 до 40 градусов по Цельсию. При самой низкой температуре сперматогенез происходил без каких-либо нарушений. А вот с нагревом процесс начинал «ломаться».

Учёные связали всё с нарушением самой первой стадией мейоза — процесса клеточного деления, во время которого образуются половые клетки. Исследователи увидели увеличение числа двухцепочечных разрывов ДНК и нарушение их «залечивания». Это происходило уже при температуре 37-38 градусов. Клетки с такими мутациями далее самоуничтожались. Это приводило к сниженному производству сперматозоидов.