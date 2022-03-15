Почему Wildberries вышел из строя и до сих пор не работает? Готовьтесь к худшему

По состоянию на 17:10 15 марта, количество сообщений об ошибках на Wildberries достигло около 1300. Пользователи жалуются на то, что в личном кабинете не отображается информация о заказах; продавцы не могут увидеть корректные остатки товаров, кроме того, не работает авторизация в системе «WB Партнёры», поэтому нельзя отправить товары. Ещё есть проблема с оформлением возвратов и выдачей покупок, поскольку у части пользователей нет кода для получения.

К 16:30 восстановили оформление заказов в приложении, и, как утверждается, «70% ошибок».

Специалисты считают, что Wildberries взломали. По информации технического директора и автор подкаста «запуск завтра», хакеры удалили настройки серверов и зашифровали данные. «Фронтенд есть, а бэкенда у них больше нет. Данные зашифрованы. Скорее всего, во взломе участвовали внутренние "крысы", потому что, судя по рассказам, в целом про безопасность там думали», — говорит он.

Также есть информация о том, что Wildberries мог стать жертвой взлома и атаки вирусом-шифровальщиком хакерской группировки OldGremlin.

В самой Wildberries опровергают взлом и ссылаются на «технические ошибки». Но когда будут устранены неполадки, неизвестно.