Почему Xiaomi нарочно указал неправильную версию HDMI в своём новом мониторе

Проблема в том, что организация HDMI Licensing, занимающаяся лицензированием High-Definition Multimedia Interface (HDMI), признала все новые возможности и функции стандарта необязательными. При этом HDMI 2.0 больше не существует, теперь он — часть стандарта HDMI 2.1.

Таким образом, даже если у устройства указана поддержка HDMI 2.1, это ещё не значит, что оно получило все новые функции стандарта. Производитель может просто указать HDMI 2.1, имея в виду наличие возможностей HDMI 2.0. Организация, впрочем, утверждает, что если устройство заявляет о соответствии HDMI 2.1, производителю необходимо указать, какие функции оно поддерживает, чтобы не было путаницы. Тем не менее, на практике путаница может возникнуть.

Это и случилось с монитором Xiaomi, который, как заявлялось, поддерживает HDMI 2.1. В спецификациях на сайте Xiaomi есть сноска, где отмечено, что устройство поддерживает протокол TMDS, но не поддерживает новый FRL. Поэтому теперь стоит внимательнее читать все характеристики предполагаемого к покупке товара.