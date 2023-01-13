Почему запуск британского космического корабля закончился провалом

Миссия Virgin Orbit "Start Me Up" должна была стать историческим событием для страны – первый такой запуск с британской земли, как никак. Но не сложилось.

Сначала казалось, что запуск проходит гладко: переоборудованный авиалайнер взлетел с космодрома Корнуолл на западе Англии и полетел над Атлантическим океаном, чтобы сбросить ракету LauncherOne с полезной нагрузкой из девяти небольших спутников. Отстрел и отделение первой ступени прошли по плану, ракета достигла гиперзвуковой скорости в верхних слоях атмосферы. Происходящее не сразу стало очевидным, поскольку телеметрический канал переключился с одной наземной станции на другую, в результате чего общедоступные данные о скорости и высоте внезапно стали скакать туда-сюда.

Затем, когда Start Me Up достиг высоты 180 км, двигатель второй ступени преждевременно отключился, не позволив аппарату достичь орбиты и отправив его догорать в атмосфере.

Согласно Virgin Orbit, большое количество телеметрических данных позволило инженерам определить место сбоя, но причина все еще расследуется официальной комиссией.