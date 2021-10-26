Почему зелёный чай лучше чёрного для организма?

Зелёный чай содержит катехины под названием ECG и EGCG. Утверждается, что именно они и делают чай привлекательным для всех, кто хочет продлить жизнь. Эти вещества считаются антиоксидантами, а значит предотвращают окислительный (оксидативный) стресс в организме.

До сих пор учёные предполагали, что катехины нейтрализуют свободные радикалы и, таким образом, предотвращают повреждение клеток или ДНК. Однако теперь учёные увидели, что данные вещества работают не так.

Исследователи изучили, как катехины ведут себя в червях C. elegans. Как оказалось, эти вещества наоборот способствуют окислительному стрессу. Однако этот эффект временный. После кратковременного стресса увеличиваются защитные возможности клеток и организма в целом. В результате катехины в зелёном чае смогли продлить жизнь и улучшить физическую форму червей. Аналогичный эффект на организм оказывают спорт и снижение потребления калорий.

Учёные сказали, что результаты этого исследования хорошо переносятся на людей. Однако пить концентрированный зелёный чай они не посоветовали. Лучше покупать обычный, травяной. В чёрном же чае содержится меньше катехинов. «Вот почему зелёный чай предпочтительнее чёрного», — подытожили исследователи.