Почему Земля не стала вторым Марсом

Учёные говорят, что около 565 млн лет назад сила магнитного поля Земли уменьшилась до 10% от сегодняшней. Затем поле таинственным образом восстановилось как раз перед кембрийским взрывом — резким ростом многоклеточной жизни.

Что заставило магнитное поле прийти в норму? Согласно новому исследованию учёных из Университета Рочестера, это произошло в течение нескольких десятков миллионов лет — быстро по геологическим меркам — и совпало с формированием твёрдого внутреннего ядра Земли. Вероятно, ядро и является непосредственной причиной.

«Это исследование действительно подчёркивает необходимость иметь что-то вроде растущего внутреннего ядра , которое поддерживает магнитное поле на протяжении всей жизни — многих миллиардов лет — планеты», — отметили учёные.