Почему Земля вращается

Каждые 24 часа Земля совершает один полный оборот с запада на восток. По этой причине встаёт солнце всегда на востоке, а заходит - на западе. Также именно поэтому ночью нам кажется, будто звёзды движутся по небу.

На самом деле вращается не только Земля, но и Солнце. Причём в том же направлении, что и все остальные планеты. Хотя какие-то из планет могут вращаться быстрее Земли.