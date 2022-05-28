Почему зевота так заразительна? Учёные выяснили

Биолог-эволюционист Эндрю Гэллап (Andrew Gallup) из Государственного университета Нью-Йоркского политехнического института в США просмотрел прошлые исследования и объединил результаты в единую модель. Оказалось, что зевота может быть способом синхронизировать своё поведение и способствовать коллективной бдительности для групп животных.

Дело в том, что зевота обычно происходит, когда мы переходим от состояния активности к другому, например, засыпаем. Быстрое «охлаждение мозга» от притока свежего воздуха может быть идеальным способом немного встряхнуться. С этой точки зрения не повредит, если группа животных и людей, которым нужно быть на стрёме в опасной ситуации, будет повышать бдительность с помощью зевоты.