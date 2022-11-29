Почта России начнёт доставлять заказы из европейских интернет-магазинов

12:45, 29 ноября 2022
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Почта России начнёт доставлять заказы из европейских интернет-магазиновAsos и Farfetch тоже
Почта России добавила в свой сервис «Почта Global» возможность заказа товаров с зарубежных интернет-магазинов, в том числе с европейских.
Фото: Pixabay
Так, оформить заказ можно с Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, а ещё с европейских сайтов Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других. Оплатить заказ можно российской картой через услугу «Помощь в покупке» (с комиссией 10%).
Склад компании находится в Берлине, оттуда товары будут доставляться в РФ от 14 дней. Заказ могут привезти в любое почтовое отделение или доставить курьером.