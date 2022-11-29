Почта России начнёт доставлять заказы из европейских интернет-магазинов

Так, оформить заказ можно с Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, а ещё с европейских сайтов Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других. Оплатить заказ можно российской картой через услугу «Помощь в покупке» (с комиссией 10%).

Склад компании находится в Берлине, оттуда товары будут доставляться в РФ от 14 дней. Заказ могут привезти в любое почтовое отделение или доставить курьером.