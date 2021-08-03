«Почта России» начнёт использовать тяжёлые беспилотники

Речь идёт о поселениях в Ханты-Мансийском округе, Ямало-Ненецком округе, Чукотке, Камчатке. Для доставки грузов туда «Почта России» будет использовать технически-сложные, тяжёлые и большие беспилотники. Белоусов отметил, что аппараты потребуют соответствующей инфраструктуры. Первый вице-премьер заявил, что данные беспилотники являются «почти самолётами». То есть для них потребуются взлётно-посадочные полосы. На первом этапе будет запущено 48 маршрутов.

Ранее гендиректор «Почты России» говорил, когда-нибудь лёгкие дроны заменят почтальонов. Также компания тестирует роботов Яндекса для доставки грузов. О запуске коммерческой доставки почты с использованием дронов «Почта России» заявила ещё в 2020 году.