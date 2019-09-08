Почта России начнёт продавать японские товары напрямую

Партнёры уже подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает как продажу японских товаров на российском рынке, так и продажу российских на японском. В рамках этого проекта «Почта России» намеревается развивать свои логистические и провозные способности.

«На протяжении нескольких последних лет мы активно развиваем сферу электронной торговли… В рамках сотрудничества с коллегами из Itsumo мы планируем качественно и своевременно удовлетворить этот спрос, предложив нашим клиентам прозрачный процесс заказа, быструю доставку и лучшую цену на японские товары», — отметил гендиректор компании.

Сообщается, что компания Itsumo только в прошлом году стала первым партнёром Amazon в Японии.