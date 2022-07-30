"Почта России" подтвердила утечку данных клиентов

"Почта России" подтвердила утечку данных клиентовИ уточнила ее детали
По информации ряда Telegram-каналов, опубликованный образец данных якобы содержит 10 млн строк, где имеются: номера отслеживания отправлений, ФИО или название компании отправителя и получателя, номера телефона получателя, город и индекс отправителя и получателя, вес и статус отправления, дата и время отправления.
В Сети появилась информация о масштабной утечке данных пользователей почты. Что на самом деле? Одна из учётных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за “пробный”. На самом деле доступа к другим записям у взломщиков нет. Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает
Служба безопасности госкомпании уже заблокировала доступ взломанному аккаунту и провела проверки.