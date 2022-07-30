Наука и технологии
Сегодня в 12:15
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"Почта России" подтвердила утечку данных клиентов

И уточнила ее детали
Ранее появилась информация об утечке данных клиентов “Почты России”. И вот пресс-служба госкомпании подтвердила факт утечки, но заявила, что в Интернет попали лишь фрагменты базы данных, где к тому же нет банковских данных клиентов, сообщают “Ведомости”.
"Почта России" подтвердила утечку данных клиентов

По информации ряда Telegram-каналов, опубликованный образец данных якобы содержит 10 млн строк, где имеются: номера отслеживания отправлений, ФИО или название компании отправителя и получателя, номера телефона получателя, город и индекс отправителя и получателя, вес и статус отправления, дата и время отправления.

В Сети появилась информация о масштабной утечке данных пользователей почты. Что на самом деле? Одна из учётных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за “пробный”. На самом деле доступа к другим записям у взломщиков нет. Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает

Почта России

Служба безопасности госкомпании уже заблокировала доступ взломанному аккаунту и провела проверки.

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