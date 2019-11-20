Почта России позволит бесплатно вернуть товар в интернет-магазин по трек-номеру

Для того, чтобы можно было оформить возврат заказа, покупателю надо будет иметь с собой лишь трек-номер отправления. Ни чек, ни документы, удостоверяющие личность, ему для того, чтобы воспользоваться новой услугой не понадобятся. Также значительно сокращено время оформления возврата — теперь оно составляет не более одной минуты.

”Запуск новой услуги — важный шаг, который мы делаем навстречу интернет-покупателям, а это — две трети всех россиян. Рассчитываем, что к услуге подключатся как можно больше партнеров Почты России из цифрового ритейла, что позволит увеличить объемы интернет-заказов и сделает онлайн покупки удобнее и доступнее для потребителей”, — рассказал первый заместитель генерального директора “Почты России” по электронной коммерции Алексей Скатин.