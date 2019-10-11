“Почта России” превратится в курьерскую службу для интернет-магазинов

Также российское издание утверждает, что “Почта России” сможет доставлять заказы из интернет-магазинов в более, чем в 2 тыс точек, причем более тысячи из них — это постаматы. По имеющимся данным, госкомпания намерена хранить посылки до семи дней. Что же касательно цен, то планируется, что внутригородской тариф будет стоить 95 рублей, а цена на доставку по межгороду будет известна чуть позже.

По поводу новой инициативы “Почты России” высказался заместитель генерального директора компании по электронной коммерции Алексей Скатин. Он заявил, что уже к следующему году планируется удвоить число доступных постаматов, а начиная с октября 2019 года в организации появится сервис возврата товаров через принадлежащие почте структуры.