«Почта России» протестирует беспилотную доставку грузов по 33 маршрутам

«Почта России» протестирует беспилотную доставку грузов по 33 маршрутамВ качестве эксперимента
«Почта России» в качестве эксперимента расширит количество маршрутов беспилотной аэродоставки грузов с планировавшихся 19 до 33. Ранее речь шла только о 12 маршрутах.
Фото: Phonoteka.org
Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. В сеть доставки беспилотниками войдут Камчатский край, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ.
Совместно с «Почтой России» реализуем проект по беспилотной доставке грузов. В прошлом году установлен экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем в 4 регионах: Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Чукотском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе. Определена экспериментальная маршрутная сеть, всего 19 маршрутов, планировалось 12. Планируем выйти на 33 маршрута по итогам этого года.