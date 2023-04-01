«Почта России» протестирует беспилотную доставку грузов по 33 маршрутам

Совместно с «Почтой России» реализуем проект по беспилотной доставке грузов. В прошлом году установлен экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем в 4 регионах: Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Чукотском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе. Определена экспериментальная маршрутная сеть, всего 19 маршрутов, планировалось 12. Планируем выйти на 33 маршрута по итогам этого года.



