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Почта России разрешила отправлять посылки по номеру телефона
Адрес «Почта» узнает сама
Почта России разрешила отправлять посылки по номеру телефона. Пока новая опция появилась только в приложении для iOS и не для всех пользователей.
Благодаря новой функции пользователю больше не нужно указывать адрес получателя или знать его ФИО. Правда, необходимо, чтобы адресат сам указал свой адрес в приложении и разрешил приём отправлений.
Сообщается, что «Почта России» не будет показывать полное имя и адрес получателя. Отправитель увидит только индекс и город доставки. На самой посылке укажут ФИО отправителя.
Скорее всего, возможность отправки посылок по номеру телефона появится и в приложении Почты России для Android. Пока проходит пилотная стадия испытаний функции. А это значит, что она доступна не для всех пользователей iOS.
Полную информацию по проекту в Почте России пообещали дать в конце марта.
Tjournal