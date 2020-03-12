Почта России разрешила отправлять посылки по номеру телефона

Благодаря новой функции пользователю больше не нужно указывать адрес получателя или знать его ФИО. Правда, необходимо, чтобы адресат сам указал свой адрес в приложении и разрешил приём отправлений.

Сообщается, что «Почта России» не будет показывать полное имя и адрес получателя. Отправитель увидит только индекс и город доставки. На самой посылке укажут ФИО отправителя.

Скорее всего, возможность отправки посылок по номеру телефона появится и в приложении Почты России для Android. Пока проходит пилотная стадия испытаний функции. А это значит, что она доступна не для всех пользователей iOS.

Полную информацию по проекту в Почте России пообещали дать в конце марта.