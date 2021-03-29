Наука и технологии
Сегодня в 19:03
Почта России решила нанять робота-грузчика
Пока в тестовом режиме
Сегодня Boston Dynamics представила робота-грузчика Stretch. Он может поднимать манипулятором ящики весом до 23 килограммов и перемещать их по складу. Пока компания готова только тестировать робота. Почта России уже изъявила желание испытать автоматизированного грузчика.
Почта России обратилась к Boston Dynamics через Twitter. Российская госкомпания написала, что хотела бы сделать пилотный проект с новым роботом в своих отделениях. Почта России сообщила, что уже отправила заявку на сайте Boston Dynamics и теперь ждёт ответа.
Ранее американская компания рассказала, что робот Stretch способен перемещать до 800 ящиков в час, что сравнимо со скоростью человека. Кроме того, устройство может работать до восьми часов без подзарядки.