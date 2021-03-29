Почта России решила нанять робота-грузчика

Почта России обратилась к Boston Dynamics через Twitter. Российская госкомпания написала, что хотела бы сделать пилотный проект с новым роботом в своих отделениях. Почта России сообщила, что уже отправила заявку на сайте Boston Dynamics и теперь ждёт ответа.

Ранее американская компания рассказала, что робот Stretch способен перемещать до 800 ящиков в час, что сравнимо со скоростью человека. Кроме того, устройство может работать до восьми часов без подзарядки.