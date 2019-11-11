Наука и технологии
Сегодня 14:51
Почта России снизила время доставки из-за интернет-магазинов
Теперь сроки доставок составляют от двух до восьми дней
По словам представителей “Почты России” уже с 15 ноября вступят в силу новые нормативы, которые подразумевают снижение времени доставок посылок на 7800 направлениях. Так, компания гарантирует, что для большинства россиян время посылки в пути будет составлять не более двух суток.
Сообщается, что контрольные сроки доставок зависят от направления и будут составлять от двух до восьми суток. В то же время для крупных городов доставка будет занимать порядка двух-трех дней, тогда как в некоторые города, население которых составляет более 500 тысяч человек, отправления будут приходить и вовсе через день.
По словам первого заместителя гендиректора “Почты России” по электронной коммерции Алексея Скатина, уменьшение времени доставки отправлений обусловлено существенными инвестициями в инфраструктуру, переработкой маршрутов, а также снижением времени на сортировку почтовых отправлений. Предполагается, что данное решение позволит повысить популярность товаров из российских онлайн-магазинов.