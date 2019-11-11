Почта России снизила время доставки из-за интернет-магазинов

Сообщается, что контрольные сроки доставок зависят от направления и будут составлять от двух до восьми суток. В то же время для крупных городов доставка будет занимать порядка двух-трех дней, тогда как в некоторые города, население которых составляет более 500 тысяч человек, отправления будут приходить и вовсе через день.

По словам первого заместителя гендиректора “Почты России” по электронной коммерции Алексея Скатина, уменьшение времени доставки отправлений обусловлено существенными инвестициями в инфраструктуру, переработкой маршрутов, а также снижением времени на сортировку почтовых отправлений. Предполагается, что данное решение позволит повысить популярность товаров из российских онлайн-магазинов.