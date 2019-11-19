Наука и технологии
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“Почта России” займется доставкой товаров с площадок с онлайн-объявлениями
Правда, пока лишь на территории Москвы и Московской области
В пресс-службе “Почты России” официально объявили о том, что компания, совместно с Avito, запустила новую услугу по транспортировке и доставке товаров в почтовые отделения. На данный момент нововведение находится в тестовом режиме, в связи с чем работает лишь в Москве и Московской области.
Работает система просто: при покупке покупатель оформляет и оплачивает доставку товара, после чего внесенные деньги замораживаются на счету Avito. Находятся они в таком состоянии до тех пор, пока получатель подтвердит получение товара на почте. В случае необходимости, у пользователей также будет возможность оформить возврат, на это будет выделено два дня. Что интересно, в случае возврата, покупателю вернут как стоимость товара. так и обратной пересылки.
Напомним, что планы о совместном сотрудничестве “Почты России” и Avito были озвучены еще в июне текущего года. В рамках первого этапа сотрудничества тестирование проходило на территории Твери.