Почта России запустила доставку посылок роботами

Проект реализовали при поддержке Фонда «Сколково». Пока запущены 36 роверов. Они будут доставлять посылки из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно через приложение Почты на Android.

Что касается конкретных отделений, это будут Хамовники, метро Белорусская, Сокол, Аэропорт, Цветной бульвар, Раменки и др. Радиус доставки составит 2 километра. Если пользователь находится в зоне покрытия, то в приложении он увидит выбор робота для доставки.

Когда ровер окажется у подъезда дома, пользователь получит уведомление. Ему придёт проверочный код в SMS-сообщении, который нужно будет ввести в приложении. После этого робот откроет крышку, и посылку можно будет забрать.

Ниже весь процесс показан на видео: