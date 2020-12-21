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Почта России запустила подписку на электронные версии журналов
Среди них Коммерсантъ» и Cosmopolitan
Подписки на настоящие журналы по почте, похоже, остались в прошлом. Почта России перевела «в цифру» и эту традицию: совместно с РБК она запустила подписку на электронные версии журналов и газет.
Пока это тестовый запуск. На этом этапе по подписке доступны более 20 изданий, в том числе РБК, «Коммерсантъ», Cosmopolitan. Найти их можно в специальном разделе на сайте Почты России. Подписка на цифровую версию издания стоит меньше, чем на печатную.
После оформления подписки журнал или газету можно читать в онлайн-формате в мобильном приложении «Почта Пресс Онлайн». Оно скачивается бесплатно в AppStore и Google Play.
Если тест покажет востребованность проекта, его авторы будут расширять число изданий для подписки.