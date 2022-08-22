«Почта России» запустила сервис для заказа товаров из США

VC.ru узнал, что сервис начал работать 1 августа. Сама «Почта России» передаёт посылки для таможенного оформления и доставляет их по России.

«Почта Global» позволяет совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах. Заказы поступают на склад посредника в США, а уже оттуда их доставляют покупателю. Стоимость доставки составляет от $16,66. Минимальный срок доставки — три недели.

Пользователю «Почта Global» нужно зарегистрироваться и получить адрес в США. На него его можно заказывать товары с Amazon, eBay, iHerb, Apple и других сайтов. Если магазин не принимает карту, сервис может сам выкупить товар. То есть оплатить можно и российской картой непосредственно сервису.