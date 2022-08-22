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«Почта России» запустила сервис для заказа товаров из СШАС Amazon и сайта Apple
Пользователи заметили, что «Почта России» запустила сервис для заказа товаров из США «Почты Global». Сама компания называет себя только «логистическим партнёром», который занимается доставкой.
VC.ru узнал, что сервис начал работать 1 августа. Сама «Почта России» передаёт посылки для таможенного оформления и доставляет их по России.
«Почта Global» позволяет совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах. Заказы поступают на склад посредника в США, а уже оттуда их доставляют покупателю. Стоимость доставки составляет от $16,66. Минимальный срок доставки — три недели.
Пользователю «Почта Global» нужно зарегистрироваться и получить адрес в США. На него его можно заказывать товары с Amazon, eBay, iHerb, Apple и других сайтов. Если магазин не принимает карту, сервис может сам выкупить товар. То есть оплатить можно и российской картой непосредственно сервису.