«Почта России» запустит доставку дронами уже в ближайшие недели

«Почта России» запустит доставку дронами уже в ближайшие неделиНеужели это наконец-то произойдёт?
Одним из самых ярких оказалось то, что государственный сервис доставки намерен организовать коммерческую доставку грузов беспилотными летательными аппаратами. Причём стартовать программа должна уже в ближайшие недели.
По словам заместителя гендиректора компании Сергея Сергушева, на данный момент рассматриваются четыре региона: Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Камчатка и Ханты-Мансийский автономный округ.
Мы в этом году в ближайшие недели стартуем с коммерческой эксплуатацией беспилотных аппаратов в одном из регионов. До конца 2024 года мы планируем запустить 7 маршрутов на Ямале и 21 маршрут на Чукотке.
Первый этап программы подразумевает использование беспилотных аппаратов вертолётного типа. А уже в 2023 году планируется частичный или полный переход на так называемые конвертопланы.