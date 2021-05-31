Почта России запустит доставку грузов дронами

Это уже не первый эксперимент Почты России с дронами. Осенью 2021 года их должны были тестировать в местах с плохой связью и сложными условиями.

Теперь компания хочет провести более длительный эксперимент. Глава Почты России заявил, что это будет происходить на «промышленной основе». В эксперимент поучаствуют тяжёлые дроны с дальностью полёта от 300 до 400 километров, грузоподъёмностью от 50 до 150 килограммов. Эти аппараты могут работать там, где не интернета.

Глава компании также считает, что когда-нибудь лёгкие дроны заменят почтальонов. Он рассказал ещё, что Почта России уже тестирует роботов Яндекса для доставки грузов.

В 2018 году Почта России провела в Улан-Удэ испытания дрона для доставки посылок. Тогда беспилотник врезался в ближайший дом