Почти 20 тысяч российских компаний сохранили ИТ-аккредитацию и право на льготы

Вы знаете, где стоит работать

По итогам ежегодной проверки почти 20 тысяч российских компаний сохранили ИТ-аккредитацию, которая даёт право на льготы: ИТ-ипотеку, отсрочку от срочной службы для сотрудников, налоговые преференции и другие, пишет Минцифры.