Опубликовано 15 августа 2025, 18:05
Почти 20 тысяч российских компаний сохранили ИТ-аккредитацию и право на льготы

По итогам ежегодной проверки почти 20 тысяч российских компаний сохранили ИТ-аккредитацию, которая даёт право на льготы: ИТ-ипотеку, отсрочку от срочной службы для сотрудников, налоговые преференции и другие, пишет Минцифры.
© Минцифры

Для подтверждения статуса компании ежегодно подают заявление через портал Госуслуг. Среди сохранённых аккредитаций:

  • Более 15 тысяч компаний с выручкой от ИТ-деятельности выше 70%, что позволяет им платить сниженные страховые взносы.

  • Свыше 4 тысяч организаций с ИТ-доходами выше 30%, зарплатой выше средней по региону или России и с информацией об ИТ-деятельности на сайте.

При этом около 1 тысячи компаний потеряли аккредитацию, так как не подали заявление или не соответствовали критериям. Основные причины аннулирования:

  • Зарплата сотрудников ниже требуемого уровня.

  • Доля ИТ-дохода меньше 30%.

  • Отсутствие сайта компании на русском языке.

Для повторного получения аккредитации компаниям нужно исправить несоответствия.

