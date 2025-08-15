Опубликовано 15 августа 2025, 18:051 мин.
Почти 20 тысяч российских компаний сохранили ИТ-аккредитацию и право на льготы
По итогам ежегодной проверки почти 20 тысяч российских компаний сохранили ИТ-аккредитацию, которая даёт право на льготы: ИТ-ипотеку, отсрочку от срочной службы для сотрудников, налоговые преференции и другие, пишет Минцифры.
Для подтверждения статуса компании ежегодно подают заявление через портал Госуслуг. Среди сохранённых аккредитаций:
Более 15 тысяч компаний с выручкой от ИТ-деятельности выше 70%, что позволяет им платить сниженные страховые взносы.
Свыше 4 тысяч организаций с ИТ-доходами выше 30%, зарплатой выше средней по региону или России и с информацией об ИТ-деятельности на сайте.
При этом около 1 тысячи компаний потеряли аккредитацию, так как не подали заявление или не соответствовали критериям. Основные причины аннулирования:
Зарплата сотрудников ниже требуемого уровня.
Доля ИТ-дохода меньше 30%.
Отсутствие сайта компании на русском языке.
Для повторного получения аккредитации компаниям нужно исправить несоответствия.