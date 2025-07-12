Больше всего проектов (44,2%) связано с роботизацией и цифровизацией производства. Почти вдвое меньше компаний (22,5%) работают над созданием новых материалов. Проекты по беспилотным системам ведутся у 18,6% компаний. Только 3,9% респондентов указали, что занимаются квантовыми технологиями.

Некоторые компании сообщили о других направлениях работы: это высокоскоростной транспорт, интернет и цифровые платформы, энергетическое машиностроение, а также разработка лекарств нового поколения.

Около 54% участников опроса заявили, что используют в своей работе российские технологические решения. В среднем, собственные разработки составляют около четверти (24,8%) всех применяемых технологий. Технологии из «дружественных» стран составляют 15,6%, а из «недружественных» — лишь 5,5%.