Почти четверть опрошенных жителей России никогда не пользовались интернетом

Результаты опроса, в частности, опубликовало издание «Ведомости». Сообщается, что опрос проводили 15-17 мая среди 1000 человек по телефону. ФОМ расширяет результаты на всё население страны и делает выводы, что месячная аудитория интернет-пользователей в России достигает 74% от общего количества жителей.

27% респондентов, пользующихся интернетом хотя бы раз в месяц, рассказали, что пользуются только мобильным интернетом, 21% — только домашним.

22% опрошенных заявили, что им никогда не приходилось пользоваться интернетом. Из тех, кто всё-таки пользуется сетью делают это, чтобы быть в курсе событий (41%), получать нужную информацию (35%), общаться с близкими и друзьями (28%).