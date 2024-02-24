Почти любое английское слово можно превратить в синоним слова «пьяный»

Их исследование, опубликованное в ежегоднике Немецкой ассоциации когнитивной лингвистики, было направлено на проверку гипотезы Макинтайра. Они составили список из 546 «пьяных» слов из различных источников, исключая те, которые содержали само слово «пьяный». Интересно, что для некоторых из творений Макинтайра существовали статьи в Urban Dictionary, что говорит о том, что они уже были в употреблении или вдохновлены его ранними выступлениями.

Однако Санчес-Стокхаммер и Уриг обнаружили, что простого сочетания слов «be» или «get» с усилительным наречием и случайным словом на «-ed» недостаточно для объяснения легкости понимания этих новых терминов. Если кратко, то Макинтайр, например, заменяет похожий элемент слова, на часть, которая связана с пивом. Перевести на русский это не так-то просто, но вот пример для русского языка: «Газификация» — преобразование органической части твёрдого или жидкого топлива в горючие газы. «Гозе» — сорт пива. Соединяем и получаем: «Гозефикация». Это очень грубая аналогия, само собой.

Лингвисты-исследователи предлагают использовать дополнительный культурный элемент: длительное знакомство с пьяными терминами на протяжении всей жизни помогает носителям английского языка расшифровывать новые термины в зависимости от контекста.

Хотя утверждение Макинтайра может быть справедливо не для каждого слова, исследование подтверждает огромный потенциал для творческого самовыражения в «сфере пьянства», отмечают ученые.

Авторы признают ограниченность своего исследования и призывают к дальнейшему изучению структурных форм этих языковых странностей.