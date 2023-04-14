Почти миллион рублей: Leica выпустила черно-белую камеру M11 Monochrom

Почти миллион рублей: Leica выпустила черно-белую камеру M11 MonochromЧем она может удивить?
Компания Leica выпустила M11 Monochrom - черно-белую беззеркальную камеру на дальномерной платформе M11, оснащенную 60-Мп BSI CMOS-сенсором и 14-битным захватом изображения с 15-ступенчатым динамическим диапазоном. Забрать это чудо вы сможете “всего” за 9 195 долларов (749 484 рублей, примерно).
Фото: leica
Новая камера снимает изображения без интерполяции или усиления на пиксель, поскольку в ней нет массива цветных фильтров Байера, что делает ее отличным выбором для черно-белой фотографии.
Архитектура двойного усиления обеспечивает M11 Monochrom впечатляющий диапазон чувствительности до ISO 200 000. Камера также оснащена процессором Maestro III, 3 ГБ буферной памяти, тройным выбором разрешения, совместимостью с картами памяти UHS-II, зарядкой и передачей данных через USB-C, обновленными возможностями подключения Wi-Fi и Bluetooth, а также тремя назначаемыми кнопками пользовательских функций.
M11 Monochrom также оснащена 2,3-мегапиксельным ЖК-дисплеем на задней панели с защитным сапфировым стеклом, режимом live view с электронной стабилизацией и 256 ГБ встроенной памяти. Новый аккумулятор обладает емкостью в 1800 мАч, обеспечивая целый день съемки на одном заряде.
Электронный видоискатель Visoflex 2, выпущенный вместе с M11 и совместимый с M11 Monochrom, предлагает 3,68-мегапиксельную OLED-панель, встроенный регулируемый диоптр от -4 до +3, достаточное расстояние выходного окуляра и три ступени позиционирования: 0°, 45° и 90°.
M11 Monochrom можно приобрести уже сегодня по цене 9 195 долларов, а видоискатель Visoflex 2 стоит 740 долларов.