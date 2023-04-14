Почти миллион рублей: Leica выпустила черно-белую камеру M11 Monochrom

Новая камера снимает изображения без интерполяции или усиления на пиксель, поскольку в ней нет массива цветных фильтров Байера, что делает ее отличным выбором для черно-белой фотографии.

Архитектура двойного усиления обеспечивает M11 Monochrom впечатляющий диапазон чувствительности до ISO 200 000. Камера также оснащена процессором Maestro III, 3 ГБ буферной памяти, тройным выбором разрешения, совместимостью с картами памяти UHS-II, зарядкой и передачей данных через USB-C, обновленными возможностями подключения Wi-Fi и Bluetooth, а также тремя назначаемыми кнопками пользовательских функций.