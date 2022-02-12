Почти на всех американских АЭС найдены неисправные детали

Эти детали “создают проблемы в области ядерной безопасности и защиты, которые могут иметь серьезные последствия”, - говорится в отчете.

Расследование было проведено после того, как неназванные лица заявили, что "большинство, если не все" атомные станции в США имеют поддельные или неисправные детали. В ходе расследования офис генерального инспектора обнаружил проблемы с поддельными деталями на нескольких различных станциях.

В отчете также говорится, что Министерство энергетики США только в прошлом году отдельно отметило 100 "инцидентов" с контрафактными деталями. Это проблема, с которой США придется бороться, если они продолжат реализацию планов по включению атомной энергетики в процесс перехода к экологически чистой энергии. Без усиления надзора, предупреждает доклад, риск того, что контрафактные детали останутся незамеченными на атомных электростанциях страны, может возрасти.