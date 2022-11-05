Почти не поддаётся ремонту: эксперты попытались разобрать передовой шлем виртуальной реальности

iFixit в первую очередь обращает внимание на батарею, которая находится в задней части гарнитуры. Это изогнутый двухэлементный аккумулятор ёмкостью 20,58 Вт*ч (что довольно необычно). Открутив множество винтов, эксперты в итоге добрались до линз (пластиковых, а не стеклянных) и основной платы, на которой установлен новый чип Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 1.

Специалисты отметили, что начинка Quest Pro, безусловно, впечатляет, но устройство сложно разобрать. «146 шурупов, тонны кабелей и то, что временами казалось нелогичным, сделали этот демонтаж одним из самых сложных, которые мы делали за долгое время», — добавили эксперты.