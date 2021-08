Почти половина игрушек с зарубежных интернет-магазинов оказались опасны для детей

Экспертизу не прошли 12 товаров. Всего же было зафиксировано 50 нарушений. Среди критических: длинные шнурки и проводки, которые могут стать причиной удушья; ломкие детали, о которые можно пораниться; мелкие детали, магнитики и батарейки, которые можно проглотить.

Роскачество также привело примеры небезопасных игрушек. Это набор врача, купленный на Wish. При тестировании у него сломались ножницы и блокнот, из-за чего остались острые края. Кроме того, в наборе есть игрушечные таблетки, которые легко проглотить, и длинный шнур стетоскопа.

Также в список опасных игрушек вошли конструктор Infinitoо (куплен на Amazon), игрушечный планшет (куплен на Wish), игрушечная собака (куплена на Wish), игрушечная собака (куплена на eBay), погремушка для кроватки в виде гусеницы (куплена на Wish), кольца с лентами.