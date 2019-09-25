Почти половина компаний выдаёт работу людей за искусственный интеллект

Они просто обманывают инвесторов. Все задачи, которые якобы выполняет искусственный интеллект, решают «живые» люди. Инвесторам, которые сами не являются разработчиками, довольно сложно отличить работу ИИ от человеческой.

Об одном таком случае стало известно ещё в августе. Речь о стартапе Engineer.ai, представители которого в прошлом году заявляли, будто созданный ими искусственный интеллект может за час написать приложение на 82%. Журналисты однако выяснили, что код за программу писали люди. Работать над настоящим ИИ компания начала только этим летом.