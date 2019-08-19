Почти половина родителей не хочет, чтобы дети антипрививочников ходили в общие больницы

4 из 10 опрошенных родителя заявили, что, скорее всего, выбрали бы другую больницу, если бы узнали, что текущую посещают семьи антипрививочников. 3 из 10 респондентов отметили, что медицинским организациям стоит просить такие семьи самостоятельно сменить докторов.

Дело в том, что непривитые дети имеют высокий риск заразиться какими-либо инфекциями и передавать их другим людям. Особенно они создают опасность для категорий населения, которые находятся в группе риска. Это, например, беременные женщины, люди с ослабленной иммунной системой, пожилые люди и, конечно, дети.