Почти половина российских компаний в работе применяет роботов

Из отчёта специалистов следует, что с помощью роботов автоматизируют внутренние процессы. Поскольку интересы указанных выше организаций лежат в области юриспруденции, в отчёте говорится о роботизации в юридической сфере. Уровень проникновения технологий тут невысок — составляет всего 15%.

Отметим, недавно стало известно, что роботизация складов крупнейшей интернет-компании Amazon вызвала рост травм среди сотрудников. Они стали получать на 50% повреждений. Автоматизация, как это ни странно, привела и к росту нагрузки на работников. Дело в том, что роботы трудятся слишком эффективно. Из-за их скорости увеличились и нормативы для людей.