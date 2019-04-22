Почти половина россиян поддерживает продажу алкоголя онлайн

Специалисты из Deloitte провели онлайн-опрос. Количество его участников составило 4 тысячи человек. Почти половина респондентов (44%) заявили, что не против продажи алкоголя в интернете, а 39% даже воспользовались бы такой возможностью.

Наиболее лояльно к продаже алкогольных напитков онлайн относятся мужчины. Любопытно, что 19% всех опрошенных рассказали о готовности чаще заказывать и другие товары в интернете, если произойдёт легализация продаж алкоголя.

Напомним, в начале августа был внесён законопроект, который предполагал запуск с января 2019 года продаж пива, российского вина и шампанского в интернете. Законопроект вызвал разногласия. Против него, в частности, выступают Минздрав и Роспотребнадзор.