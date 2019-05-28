Почти половине россиян не хватает денег на покупку смартфона

Денег им хватает только на еду и одежду. На покупку мобильных телефонов, холодильников, мебели и прочих товаров средств уже недостаточно. 15% россиян и вовсе заявили, что им хватает денег исключительно на еду. Даже покупка одежды и оплата коммунальных услуг вызывают трудности. Среди таких российских семей основную долю (28,3%) занимают многодетные семьи.

Стоит отметить, что показатели немного улучшились по сравнению с 2017 годом. Тогда о нехватке денег ни на что, кроме еды и одежды, заявили 49,8% российских семей.

Социологи называют ситуацию опасной. Так даже небольшая потребительская проблема — сломалась стиральная машина или смартфон — вынуждает людей экономить еще сильнее. Такое экономическое положение не оставляет людям возможности для развития, вложений в образование и здоровье.