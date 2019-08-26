Почти половине россиян оказались не интересны новые технологии

60% опрошенных признались, что практически ничего не знают о современных технологиях. Почти половина (44%) редко читает новости об этом, а каждому пятому (21%) они вовсе неинтересны.

При этом 37% россиян заявили, что испытывают тревогу, когда им приходится иметь дело с технологиями, а 38% сообщили о беспокойстве из-за их внедрения в повседневную жизнь.

Что интересно, 22% респондентов упомянули о неудачном опыте использования современных гаджетов (хотелось бы узнать, что именно случилось). По мнению 30% опрошенных, технологии вообще не дают никаких новых знаний и возможностей. Ещё 35% уверены, что в долгосрочной перспективе технологии опасны. Стоит отметить, что такие ответы чаще всего давали женщины, люди старше 60 лет, безработные, сельские жители и люди с низким уровнем дохода.

Опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет, с высшим образованием и высоким уровнем доходов наоборот высказывались о технологиях позитивно. Так 53% респондентов всё же заявили, что им нравится тестировать новые технические устройства или программы.