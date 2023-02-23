Почти половину домашних дел в ближайшем будущем начнут выполнять роботы

Эксперты предсказали, что в среднем 39% времени, которое люди сейчас тратят на выполнение той или иной домашней работы, может быть автоматизировано в течение следующих десяти лет. Наиболее возможной задачей, которую можно амтоматизировать, они назвали покупку продуктов. Наименее автоматизируемой задачей будет физический уход за детьми.

Эксперты-мужчины из Великобритании были более оптимистичны в отношении автоматизации домашнего труда по сравнению с экспертами-женщинами из Великобритании, однако для японских экспертов эта тенденция оказалась обратной: женщины-эксперты были немного более оптимистичны.