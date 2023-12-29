Почти половину энергии США теперь получают из «зеленых источников», но проблемы остались

Ключевые тенденции:

Снижение доли угля: уголь продолжает свое падение, сократившись с 20% от общего объема генерации в прошлом году до 16,2% в настоящее время. Скорее всего, уже в следующем году его затмят ветер и солнце.

Солнечная энергия на подъеме: производство солнечной энергии выросло с 5 до 6% от общего объема производства и демонстрирует устойчивость даже в холодные октябрьские месяцы.

Ветер держится на плаву: ветер сохраняет свою 10-процентную долю в генерации, стабильно внося свой вклад в развитие экологически чистой энергетики.

Гидроэлектроэнергия падает: производство гидроэлектроэнергии немного снизилось, однако возобновляемые источники энергии в целом (включая ветер, солнце и гидроэнергию) теперь в совокупности превосходят и атомную, и угольную.