Почти половину энергии США теперь получают из «зеленых источников», но проблемы остались

Почти половину энергии США теперь получают из «зеленых источников», но проблемы осталисьИ насколько это важно
США достигли важного для себя рубежа — 40% их электроэнергии теперь производится из безуглеродных источников. Хотя год еще не закончился, данные рисуют многообещающую картину прогресса.
Ключевые тенденции:
Снижение доли угля: уголь продолжает свое падение, сократившись с 20% от общего объема генерации в прошлом году до 16,2% в настоящее время. Скорее всего, уже в следующем году его затмят ветер и солнце.
Солнечная энергия на подъеме: производство солнечной энергии выросло с 5 до 6% от общего объема производства и демонстрирует устойчивость даже в холодные октябрьские месяцы.
Ветер держится на плаву: ветер сохраняет свою 10-процентную долю в генерации, стабильно внося свой вклад в развитие экологически чистой энергетики.
Гидроэлектроэнергия падает: производство гидроэлектроэнергии немного снизилось, однако возобновляемые источники энергии в целом (включая ветер, солнце и гидроэнергию) теперь в совокупности превосходят и атомную, и угольную.
Природный газ доминирует: несмотря на свои экологические недостатки, природный газ остается самым быстрорастущим источником энергии, обеспечивая в настоящее время 43,3% электроэнергии.
Эта веха показывает прогресс энергетического сектора США. Тем не менее, остаются серьезные проблемы. Удвоение доли возобновляемых источников энергии, ответственный отказ от ископаемых видов топлива и инвестиции в энергоэффективность — все это необходимо для обеспечения устойчивого энергетического будущего страны, считают эксперты.