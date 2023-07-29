Почти тот самый ВАЛЛ·И: Google представила ИИ-модель для роботов

RT-2 использует возможности LLM, аналогичной технологии, лежащей в основе ChatGPT, которая была обучена на огромном количестве текстов и изображений из Интернета. Используя эти данные, RT-2 может распознавать закономерности и выполнять действия даже без специального обучения этим задачам.

Например, робот, использующий эту модель продемонстрировал, что способен выбрасывать мусор, понимая, что считается мусором, даже если его не учили, как утилизировать каждый отдельный предмет. Робот даже может отличить упаковку от банановой кожуры.