Каждый третий грузовой автомобиль в России оказался советским

«Автостат» опирается на данные за январь 2019 года. Агентство резюмирует: каждый третий грузовик в России — советский. 30% из этих автомобилей принадлежат марке «ГАЗ». Ещё 354 тысячи — продукция Камского автозавода. Почти 300 тысяч грузовиков были изготовлены на предприятии «ЗиЛ».

Помимо этого, среди советских машин встречаются изделия Саранского завода автосамосвалов (107 тысяч), автомобильного завода «УРАЛ» (54 тысячи), а также автомобили, созданные на территории бывших союзных республик. Например, белорусские «МАЗ» (72 тысячи) и «БелАЗ» (1 тысяча), а также украинские «КрАЗ» (34 тысячи).