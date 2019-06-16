Почти все бесплатные электронные визы в Россию были выданы китайцам

Об этом представитель ведомства сообщила на пятом Российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса в Харбине. По её словам, Россия выдала почти 85 тысяч электронных виз, позволяющих свободно въехать в страну через порт Владивосток. Большую часть из них — 65 тысяч получили граждане Китайской Народной Республики.

Право оформления электронных виз без уплаты консульского сбора в августе 2017 года было дано жителям 18 стран: Индии, Ирана, Китая, Мексики, Японии, ОАЭ и др. Документ — однократный и действует 30 календарных дней.