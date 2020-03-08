Почти все взломанные аккаунты не использовали двухфакторную аутентификацию

По информации специалистов Microsoft, владельцы 99,9% взломанных учётных записей пренебрегали указанным выше способом защиты. При этом примерно 0,5% всех аккаунтов подвергаются компрометации каждый месяц.

Если взять вообще все учётные записи, то лишь у 11% из них была включена двухфакторная аутентификация. По крайней мере, по данным за январь 2020 года.

Эксперты рассказали, что чаще всего злоумышленники взламывают аккаунты довольно простыми методами. Самым популярным из них является подбор паролей. Кстати говоря, повторное использование паролей создаёт дополнительный риск для пользователя. По информации Microsoft, 60% пользователей грешат этим.