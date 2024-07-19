Почтовая служба США призналась в передаче адресов клиентов сторонним компаниям

Утечка данных была связана с трекингом пикселей, встроенными в сайт USPS, что позволяло собирать информацию о клиентах, включая адреса пользователей, подписавшихся на услугу Informed Delivery.

По состоянию на март 2024 года у сервиса Informed Delivery, который позволяет пользователям предварительно просматривать входящую почту, было более 62 миллионов подписчиков. Было обнаружено, что код отслеживания, который обычно используется технологическими и рекламными компаниями для сбора данных о пользователях, собирает не только почтовые адреса, но и другие данные, такие как тип компьютера и информация о браузере.

Хотя эти данные были «псевдонимизированы», чтобы скрыть личности пользователей, эксперты предупреждают, что они все равно могут быть повторно идентифицированы.

USPS заявила, что «не знала» о сборе данных и с тех пор прекратила эту практику. Пресс-секретарь Джим Маккин заверил, что почтовая служба не продает и не передает личную информацию, и объяснил проблему неправильной конфигурацией аналитической платформы. Однако конкретные детали о принятых мерах по исправлению ситуации не были раскрыты.

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