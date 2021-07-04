Почтовый сервис Huawei будет сотрудничать с российскими спецслужбами

Наука и технологии
Сегодня в 15:48
Почтовый сервис Huawei будет сотрудничать с российскими спецслужбамиНикто этого не избежит
Ранее Huawei представила почтовый сервис Petal Mail. Это замена Gmail от Google, ведь китайская компания не может использовать сервисы компании. Как оказалось, сервис Huawei уже внесён в российский реестр организаторов информации.
Это заметило издание «Роскомсвобода» на днях. В том, что Petal Mail находится в Реестре организаторов распространения информации (ОРИ), можно убедиться по этой ссылке.
Нужно понимать, что внесение сервиса в реестр ОРИ обязывает его сохранять данные о действиях и взаимодействиях пользователя, а также передавать их ФСБ по запросу. Кроме того, сервис из реестра должен предоставлять силовикам содержимое переписок.
В Уведомлении о конфиденциальности Petal Mail сказано, что «компания не осуществляет доступ к данным Вашего общения и не обрабатывает их, будет обрабатывать такие данные исключительно в целях обеспечения безопасности общения».