Почтовый сервис Huawei будет сотрудничать с российскими спецслужбами

Это заметило издание «Роскомсвобода» на днях. В том, что Petal Mail находится в Реестре организаторов распространения информации (ОРИ), можно убедиться по этой ссылке.

Нужно понимать, что внесение сервиса в реестр ОРИ обязывает его сохранять данные о действиях и взаимодействиях пользователя, а также передавать их ФСБ по запросу. Кроме того, сервис из реестра должен предоставлять силовикам содержимое переписок.

В Уведомлении о конфиденциальности Petal Mail сказано, что «компания не осуществляет доступ к данным Вашего общения и не обрабатывает их, будет обрабатывать такие данные исключительно в целях обеспечения безопасности общения».