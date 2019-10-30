Почту Mail.ru научили убирать лишнее в письмах

Об этом журналистам рассказали представители Mail.ru Group. По их словам, алгоритм умеет убирать из уведомлений все вступительные фразы и обращения, например, «Доброго времени суток», «Доводим до вашего сведения» и другие. По данным компании, почти половина сообщений начинаются именно с таких, неинформативных слов.

С нововведением Почты Mail.ru пользователям должно стать удобнее работать с уведомлениями о подтверждении регистрации, создании пароля, кодах подтверждения, изменениях онлайн-заказов или бронирований и других.

Алгоритм работает как в приложении сервиса, так и в web-интерфейсе.